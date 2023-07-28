Левкина (Сергеева) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.12.1904
Дата смерти17.10.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904
Отец: Сергеев Михаил
Мать: Сергеева Мама Марии Мих.
Рождение ребёнка
28.11.1928
Дочь: Левкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович
Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Карташова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович
Уточнить дату, место рождения, дату смерти, местоположение кладбища, где захоронена.
Рождение ребёнка
23.03.1933
Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович
Дату и место рождения надо уточнять
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолянова Эльмира Михайловна
Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1992