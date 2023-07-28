Левкина (Сергеева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкина (Сергеева) Мария Михайловна

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Место рождения

Борисенки, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1904

Дата смерти

17.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904

Отец: Сергеев Михаил

Мать: Сергеева Мама Марии Мих.

Борисенки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1928

Дочь: Левкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Карташова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович

Уточнить дату, место рождения, дату смерти, местоположение кладбища, где захоронена.
Рождение ребёнка
23.03.1933

Сын: Левкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Дату и место рождения надо уточнять
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолянова Эльмира Михайловна

Отец ребёнка: Левкин Михаил Петрович

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левкин Михаил Петрович

Смерть
17.10.1992