Левкин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1902
Дата смерти06.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1902
Отец: Левкин Петр Иванович
Мать: Левкина Елена Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1928
Дочь: Левкина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Карташова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна
Уточнить дату, место рождения, дату смерти, местоположение кладбища, где захоронена.
Рождение ребёнка
23.03.1933
Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна
Дату и место рождения надо уточнять
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолянова Эльмира Михайловна
Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левкина Мария Михайловна
Смерть
06.01.1939