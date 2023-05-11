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Левкин Михаил Петрович

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Место рождения

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.12.1902

Дата смерти

06.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1902

Отец: Левкин Петр Иванович

Мать: Левкина Елена Неизвестно

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1928

Дочь: Левкина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Карташова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна

Уточнить дату, место рождения, дату смерти, местоположение кладбища, где захоронена.
Рождение ребёнка
23.03.1933

Сын: Левкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Дату и место рождения надо уточнять
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолянова Эльмира Михайловна

Мать ребёнка: Левкина Мария Михайловна

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левкина Мария Михайловна

Смерть
06.01.1939
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