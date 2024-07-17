Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна 15.03.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Место рождения

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

15.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1906 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889

Отец: Тряпышко Савостьян Исакович

Мать: Тряпышко Устинья Ивановна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Клюй Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
13.12.1906

Дочь: Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Клюй Иван

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Клюй) Мария

Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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