Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Место рождения
Дата рождения15.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь: Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Клюй Иван
Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Клюй) Мария
Отец ребёнка: Клюй Кирилл Сергеевич
Смерть
Неизвестно