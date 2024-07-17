Клюй Кирилл Сергеевич 18.01.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлюй Кирилл Сергеевич

Клюй Кирилл Сергеевич

Место рождения

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

18.01.1886

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Жена

1889 г.р.

Дети

1906 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886

Отец: Клюй Сергей Степанович

Мать: Клюй Олимпиада Евтихиевна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
13.12.1906

Дочь: Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Клюй Иван

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Клюй) Мария

Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.