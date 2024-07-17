Клюй Кирилл Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1886
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886
Отец: Клюй Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь: Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна
Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Клюй Иван
Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Клюй) Мария
Мать ребёнка: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Смерть
1972