Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения13.12.1906
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заболотная) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Заболотная) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Заболотный Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич
Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Заболотный Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич
Смерть
1964