Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна 13.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заболотная (Клюй) Ульяна Кирилловна

Место рождения

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

13.12.1906

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1906

Отец: Клюй Кирилл Сергеевич

Мать: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заболотная) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Заболотная) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Заболотный Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Заболотный Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Заболотный Фёдор Гордеевич

Смерть
1964

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