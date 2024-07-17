Тряпышко Савостьян Исакович Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тряпышко Савостьян Исакович

Место рождения

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Около 1923

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Между 1814 и 1816 г.р.

Дети

1889 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Тряпышко Исак Фёдорович

Мать: Тряпышко Мелания Евсеевна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тряпышко Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1889

Дочь: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Мать ребёнка: Тряпышко Устинья Ивановна

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Около 1923

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