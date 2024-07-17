Тряпышко Савостьян Исакович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиОколо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Тряпышко Исак Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тряпышко Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Мать ребёнка: Тряпышко Устинья Ивановна
Смерть
Около 1923