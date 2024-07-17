Тряпышко Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тряпышко Савостьян Исакович
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна
Отец ребёнка: Тряпышко Савостьян Исакович
Смерть
Неизвестно