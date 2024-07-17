Тряпышко Устинья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТряпышко Устинья Ивановна

Тряпышко Устинья Ивановна

Место рождения

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тряпышко Савостьян Исакович

Рождение ребёнка
15.03.1889

Дочь: Клюй (Тряпышко) Дарья Савостьяновна

Отец ребёнка: Тряпышко Савостьян Исакович

Басихин, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.