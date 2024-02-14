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(Бикмуллина) Нәгыймә

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайсин Бикмулла

Мать: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Ризатдин

Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилазова) Фәсихәтбану

Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Садрислам

Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гилазов Нургали

Отец ребёнка: Гилазов Зиятдин

Смерть
Неизвестно

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