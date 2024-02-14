Гилазов Зиятдин
Место рожденияд. Новые Чечкабы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гыйләҗетдин
Мать: Шәмсеҗиһан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Ризатдин
Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилазова) Фәсихәтбану
Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Садрислам
Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гилазов Нургали
Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә
Смерть
Неизвестно