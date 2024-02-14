Гилазов Нургали
Место рожденияд. Кыр.-Тявгильдино
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гилазов Зиятдин
Мать: (Бикмуллина) Нәгыймә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Гилязов Нургали Гилязович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1914Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно