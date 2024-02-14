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Гайсин Бикмулла

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

21.02.1862

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1862

Отец: Мусин Гайса

Мать: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикмуллина) Нәгыймә

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикмуллин Садрислам

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
12.04.1888

Сын: Бикмуллин Калимулла

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Бикмуллин Ярулла

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бикмуллин Шафигулла

Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Смерть
1910

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