Трофим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиМежду 1751 и 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Игнатий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анисия Трофимовна
Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.02.1729
Сын: Онисим Трофимович
Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пелагия Трофимовна
Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федор Трофимович
Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Евдокимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Бобыль
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1756