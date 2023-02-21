Трофим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Игнатьевич

Трофим Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Между 1751 и 1756

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Игнатий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анисия Трофимовна

Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1729

Сын: Онисим Трофимович

Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пелагия Трофимовна

Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федор Трофимович

Мать ребёнка: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бобыль
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1751 и 1756
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close