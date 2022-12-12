Ефимия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Евдокимовна

Ефимия Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анисия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1729

Сын: Онисим Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пелагия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close