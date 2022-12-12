Ефимия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анисия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.02.1729
Сын: Онисим Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пелагия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772