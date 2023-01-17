Игнатий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смерти09.03.1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Трофим Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
09.03.1727
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1727