Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

09.03.1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Трофим Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
09.03.1727
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1727
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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