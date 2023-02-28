Онисим Трофимович
Место рождения
Дата рождения26.02.1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.02.1729
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение
26.02.1729
Отец: Трофим Игнатьевич
Мать: Ефимия Евдокимовна
Бракосочетание
16.05.1754
Жена: Елена Дмитриевна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1755
Сын: Никифор Онисимович
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Онисимовна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Афанасий Онисимович
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Еремей Онисимович
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Онисимовна
Мать ребёнка: Елена Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно