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Онисим Трофимович

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Место рождения

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.02.1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.02.1729
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение
26.02.1729

Отец: Трофим Игнатьевич

Мать: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.05.1754

Жена: Елена Дмитриевна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1755

Сын: Никифор Онисимович

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Онисимовна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Афанасий Онисимович

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Еремей Онисимович

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Онисимовна

Мать ребёнка: Елена Дмитриевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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