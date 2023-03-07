Федор Трофимович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Трофим Игнатьевич
Мать: Ефимия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Самуиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785