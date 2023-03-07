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Федор Трофимович

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Место рождения

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Трофим Игнатьевич

Мать: Ефимия Евдокимовна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Самуиловна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1785
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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