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Дарья Федоровна

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Место рождения

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Федор Трофимович

Мать: Ефросиния Самуиловна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Аверкий Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сергей Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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