Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Федор Трофимович
Мать: Ефросиния Самуиловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аверкий Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сергей Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно