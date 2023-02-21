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Петухов Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Петухов Василий

Мать: Петухова Домна

Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Митрофанова Александра Степановна

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петухов Василий Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петухов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Петухов Павел Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Петухова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1922

Сын: Петухов Николай Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Петухова Мария Степановна

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петухов Александр Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1931

Сын: Петухов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Фекла Кузминична

Смерть
1967
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