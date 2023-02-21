Петухов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Петухов Василий
Мать: Петухова Домна
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Митрофанова Александра Степановна
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петухов Василий Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1915
Сын: Петухов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Петухова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1922
Сын: Петухов Николай Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Петухова Мария Степановна
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петухов Александр Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
1931
Сын: Петухов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Арефьева Фекла Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967