Арефьева Фекла Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Фекла Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Арефьев Кузьма Васильевич

Мать: Арефьева Елизавета

Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Митрофанова Александра Степановна

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петухов Василий Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петухов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Петухов Павел Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Петухова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Петухов Николай Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Петухова Мария Степановна

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петухов Александр Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Петухов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Степан Васильевич

Смерть
1973
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