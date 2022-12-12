Арефьева Фекла Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Арефьев Кузьма Васильевич
Мать: Арефьева Елизавета
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Митрофанова Александра Степановна
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петухов Василий Степанович
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Петухов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Петухова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Петухов Николай Степанович
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Петухова Мария Степановна
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петухов Александр Степанович
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Петухов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Петухов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973