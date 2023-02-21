Митрофанова (Петухова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Петухова) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1911

Дата смерти

Вычислено 30.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1911

Отец: Петухов Степан Васильевич

Мать: Арефьева Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сорокина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Митрофанов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1939

Сын: Митрофанов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюх Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Николай Иванович

Смерть
Вычислено 30.11.1990
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