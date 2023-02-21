Митрофанова (Петухова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1911
Дата смертиВычислено 30.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1911
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сорокина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Митрофанов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1939
Сын: Митрофанов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюх Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 30.11.1990