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Петухов Григорий Степанович

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Место рождения

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

1915

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Петухов Степан Васильевич

Мать: Арефьева Фекла Кузминична

Коренево, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Петухов Вячеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Петухов Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Петухов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Петухова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Петухова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Екатерина Константиновна

Смерть
1986
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