Петухов Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1937
Сын: Петухов Вячеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Петухов Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Петухов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Петухова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Петухова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986