Викторский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти12.07.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Викторский Иван Иванович
Мать: Викторская Анна Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Викторская ?
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Разумовская Татьяна Яковлевна
Работа или профессия
До 1917
Приват-доцент Императорского Московского университета, преподавал уголовный процесс на кафедре уголовного права юридического факультета
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Викторская ?
Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный
Образование
Неизвестно
Смерть
12.07.1941
На приложенной фотографии - удостоверение о регистрации захоронения, выданном 19.07.1948. Даниловское кладбище, уч. № 3 (рядом с 9). При поиске на месте в ноябре 2022 г. не найдено. Дата смерти взята ... Показать все