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Викторский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Викторский Иван Иванович

Мать: Викторская Анна Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Викторская ?

Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Разумовская Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
До 1917
Москва, город федерального значения Москва
Приват-доцент Императорского Московского университета, преподавал уголовный процесс на кафедре уголовного права юридического факультета
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумовская Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторская ?

Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
На приложенной фотографии - удостоверение о регистрации захоронения, выданном 19.07.1948. Даниловское кладбище, уч. № 3 (рядом с 9). При поиске на месте в ноябре 2022 г. не найдено. Дата смерти взята ... Показать все
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