Викторский Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1851
Жена: Викторская Анна Павлова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Викторский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Викторская Анна Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
Неизвестно