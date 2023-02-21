Викторский Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторский Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1851

Жена: Викторская Анна Павлова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Викторский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Викторская Анна Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
Неизвестно
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