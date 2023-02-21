Викторская (Ницогло) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторская (Ницогло) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1833

Дата смерти

08.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1833

Отец: Ницогло Павел Иванов

Мать: Вера Афанасьева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Викторский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Викторский Иван Иванович

Место жительства
Между 1898 и 1899
г. Москва, ул. Б. Никитская, д.Батюшкова (22. Батюшковой Соф. Ник. вд. дтс. 233/247)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторский Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка Сергиевского посада Московской губернии
Смерть
08.12.1908
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От старческой дряхлости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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