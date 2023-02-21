Викторская (Ницогло) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1833
Дата смерти08.12.1908
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1833
Отец: Ницогло Павел Иванов
Мать: Вера Афанасьева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Викторский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Викторский Иван Иванович
Место жительства
Между 1898 и 1899
г. Москва, ул. Б. Никитская, д.Батюшкова (22. Батюшковой Соф. Ник. вд. дтс. 233/247)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка Сергиевского посада Московской губернии
Смерть
08.12.1908
Причина смерти: От старческой дряхлости
Похороны
Неизвестно