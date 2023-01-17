Разумовская (Сороковая) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1879
Дата смерти15.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1879
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Даниловская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сороковой Михаил Парфениев
Бракосочетание
18.07.1901
№ 2. Жених: Псаломщик Московской Иверской, на Ордынке, церкви Михаил Александров Разумовский, вторым браком - 31 год. Невеста: Московская мещанка Кадашевской слободы, вдова Татьяна Яковлева Сороковая,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Разумовский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Викторский Сергей Иванович
Развод
17.05.1914
Смерть
15.05.1969
Похороны
17.05.1969
Бракосочетание
1997