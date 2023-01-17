Разумовская (Сороковая) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская (Сороковая) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1879

Дата смерти

15.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1879

Отец: Кондратьев Яков Кондратьев

Мать: Кондратьева Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Даниловская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Сороковой Михаил Парфениев

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.07.1901

Муж: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
№ 2. Жених: Псаломщик Московской Иверской, на Ордынке, церкви Михаил Александров Разумовский, вторым браком - 31 год. Невеста: Московская мещанка Кадашевской слободы, вдова Татьяна Яковлева Сороковая,... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Разумовский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Викторский Сергей Иванович

Развод
17.05.1914

Муж: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.05.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
17.05.1969
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1997

Муж: Сороковой Михаил Парфениев

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