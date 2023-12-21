Хитрово Михаил Александрович
мужской, родился 01.02.1837, Москва, город федерального значения Москва
умер 30.06.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецХитрово Александр Николаевич13.02.1805 г.р.
МатьХитрово (Вяземская) Елизавета Николаевна1807 г.р.
Супруги
Хитрово (Бахметева) Софья Петровна29.02.1848 г.р.
Дети
Муханова (Хитрово) Елизавета Михайловна30.10.1870 г.р.
Хитрово Андрей Михайлович06.08.1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Муханова (Хитрово) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1872
Сын: Хитрово Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1875
Сын: Хитрово Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна
Смерть
30.06.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург