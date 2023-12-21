Хитрово Михаил Александрович 01.02.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хитрово Михаил Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.02.1837, Москва, город федерального значения Москва

умер 30.06.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Хитрово Александр Николаевич13.02.1805 г.р.
Мать
Хитрово (Вяземская) Елизавета Николаевна1807 г.р.
Супруги
Хитрово (Бахметева) Софья Петровна29.02.1848 г.р.
Дети
Муханова (Хитрово) Елизавета Михайловна30.10.1870 г.р.
Хитрово Андрей Михайлович06.08.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837

Отец: Хитрово Александр Николаевич

Мать: Хитрово (Вяземская) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1868

Жена: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Муханова (Хитрово) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1872

Сын: Хитрово Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Рождение ребёнка
06.07.1875

Сын: Хитрово Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Смерть
30.06.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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