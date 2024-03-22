Хитрово Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1805
Дата смерти14.12.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1805
Бракосочетание
08.07.1829
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Хитрово Николай Александрович
Мать ребёнка: Хитрово Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1837
Сын: Хитрово Михаил Александрович
Мать ребёнка: Хитрово Елизавета Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.1872