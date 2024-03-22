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Хитрово Александр Николаевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

13.02.1805

Дата смерти

14.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
08.07.1829

Жена: Хитрово Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Хитрово Николай Александрович

Мать ребёнка: Хитрово Елизавета Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1837

Сын: Хитрово Михаил Александрович

Мать ребёнка: Хитрово Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.1872
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