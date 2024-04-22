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Хитрово Николай Александрович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

30.08.1830

Дата смерти

Около 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1830

Отец: Хитрово Александр Николаевич

Мать: Хитрово Елизавета Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Хитрово Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1869

Сын: Хитрово Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Хитрово Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрово Ольга Ивановна

Смерть
Около 1870
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