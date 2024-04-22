Хитрово Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения30.08.1830
Дата смертиОколо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1830
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Хитрово Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1869
Сын: Хитрово Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Хитрово Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хитрово Ольга Ивановна
Смерть
Около 1870