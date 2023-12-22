Хитрово Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Хитрово Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.07.1869
Сын: Хитрово Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Хитрово Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место погребения: 26 Камская улица, Sankt Peterburg