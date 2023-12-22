Хитрово Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрово Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Хитрово Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.07.1869

Сын: Хитрово Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Хитрово Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитрово Николай Александрович

Смерть
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место погребения: 26 Камская улица, Sankt Peterburg
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