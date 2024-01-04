Хитрово (Бахметева) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.02.1848

Дата смерти

22.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1848

Отец: не указан

Мать: Толстая Софья Андреевна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1868

Муж: Хитрово Михаил Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Муханова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1872

Сын: Хитрово Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1875

Сын: Хитрово Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Грушецкая Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович

Смерть
22.09.1910
Зеленогорск, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
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