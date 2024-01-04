Хитрово (Бахметева) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения29.02.1848
Дата смерти22.09.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1848
Отец: не указан
Мать: Толстая Софья Андреевна
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Муханова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1872
Сын: Хитрово Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1875
Сын: Хитрово Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Грушецкая Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хитрово Михаил Александрович
Смерть
22.09.1910
Зеленогорск, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург