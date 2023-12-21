Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1877

умерла 1956

Мать
Хитрово (Бахметева) Софья Петровна29.02.1848 г.р.
Отец
Хитрово Михаил Александрович01.02.1837 г.р.
Супруги
Никитский N. N.Неизвестно г.р.
Грушецкий Евгений Николаевич20.08.1874 г.р.
Дети
Никитский АлександрОколо 1894 г.р.
Никитский Борис1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хитрово Михаил Александрович

Мать: Хитрово (Бахметева) Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копп (Грушецкая) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1894

Муж: Никитский N. N.

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Никитский Александр

Отец ребёнка: Никитский N. N.

Рождение ребёнка
1896

Сын: Никитский Борис

Отец ребёнка: Никитский N. N.

Бракосочетание
1899

Муж: Грушецкий Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
?.04.1900

Дочь: Грушецкaя Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
?.08.1901

Дочь: Грушецкaя Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
?.03.1903

Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Смерть
1956

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