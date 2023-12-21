Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна
женский, родилась 1877
умерла 1956
МатьХитрово (Бахметева) Софья Петровна29.02.1848 г.р.
ОтецХитрово Михаил Александрович01.02.1837 г.р.
Супруги
Никитский N. N.Неизвестно г.р.
Грушецкий Евгений Николаевич20.08.1874 г.р.
Дети
Никитский АлександрОколо 1894 г.р.
Никитский Борис1896 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копп (Грушецкая) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1894
Муж: Никитский N. N.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Никитский Александр
Отец ребёнка: Никитский N. N.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никитский Борис
Отец ребёнка: Никитский N. N.
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
?.04.1900
Дочь: Грушецкaя Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
?.08.1901
Дочь: Грушецкaя Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
?.03.1903
Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Смерть
1956