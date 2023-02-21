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Самсонов Степан Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

До 1959

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Самсонов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1906

Жена: Самсонова Василиса Порфирьевна

В браке рождены 13 детей.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Самсонов Павел Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Самсонов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Самсонов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.11.1921

Сын: Самсонов Василий Степанович

Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
До 1959
Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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