Самсонов Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиДо 1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Самсонов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1906
В браке рождены 13 детей.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Самсонов Павел Степанович
Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Самсонов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна
Рождение ребёнка
До 1920
Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.11.1921
Сын: Самсонов Василий Степанович
Мать ребёнка: Самсонова Василиса Порфирьевна
Смерть
До 1959