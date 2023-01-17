Самсонов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиПосле 20.10.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Военная служба
С 1941
Место жительства
До 1941
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Бракосочетание
До 20.10.1945
Жена: Ащепкова В. А.
Демобилизация
20.10.1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
После демобилизации выбыл по месту жительства – в г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.
Смерть
После 20.10.1945