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Самсонов Павел Степанович

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Место рождения

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

После 20.10.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Между 1900 и 1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Самсонов Степан Филиппович

Мать: Самсонова Василиса Порфирьевна

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Военная служба
С 1941
Место жительства
До 1941
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Бракосочетание
До 20.10.1945

Жена: Ащепкова В. А.

Демобилизация
20.10.1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
После демобилизации выбыл по месту жительства – в г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.
Смерть
После 20.10.1945
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