Самсонова Василиса Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти19.09.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1906
В браке рождены 13 детей.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Самсонов Павел Степанович
Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Самсонов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
До 1920
Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
21.11.1921
Сын: Самсонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович
Смерть
19.09.1959
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область