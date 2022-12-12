Самсонова Василиса Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Василиса Порфирьевна

Самсонова Василиса Порфирьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

19.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1906

Муж: Самсонов Степан Филиппович

В браке рождены 13 детей.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Самсонов Павел Степанович

Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Самсонов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Самсонов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.11.1921

Сын: Самсонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Самсонов Степан Филиппович

Петровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
19.09.1959
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close