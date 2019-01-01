село Каверино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Каверино

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3019Коверино, с. вл.при колодцах.1717198736758Церковь православная 1. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Коверино, Выселки Коверинские27Ал. Вас. Кузьмин161736
С. Каверино и Д. Авиновский высел.28Авиновы138149
С. Коверино72Ан. Мих. Шубина14038

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Агишевская волость
1184. Коверино, село бывшее владельческое, дворов 201, жителей 1476, церковь православная, базар

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Агишевская волость
село Каверино«Каверинское» п.-т. отделение17

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
599Кавериносело54°10'с.ш.41°47'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Каверинское сельское поселение
61656421101с Кавериносело

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