Стуканцев Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтуканцев Алексей Григорьевич

Стуканцев Алексей Григорьевич

Место рождения

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Мать: Стуканцева Анна Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Смирнова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стуканцев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Стуканцев Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стуканцев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Стуканцев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Стуканцева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.