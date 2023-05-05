Стуканцев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смирнова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стуканцев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Стуканцев Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стуканцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Стуканцев Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Стуканцева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Смерть
Неизвестно