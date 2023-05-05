Стуканцева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стуканцев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стуканцев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стуканцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стуканцев Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно