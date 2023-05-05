Стуканцева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканцева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стуканцев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стуканцев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Стуканцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стуканцев Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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