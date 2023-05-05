Стуканцев Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стуканцев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стуканцев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стуканцев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стуканцев Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно