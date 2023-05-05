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Стуканцев Григорий Афанасьевич

Место рождения

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Мать: Стуканцева Параскева Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуканцева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стуканцев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стуканцев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Стуканцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стуканцев Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Васильевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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