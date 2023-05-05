Стуканцева Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Стуканцева Матрёна Афанасьевна
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Стуканцев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Стуканцев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Стуканцев Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стуканцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Стуканцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стуканцев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Стуканцева Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович
Смерть
Неизвестно