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Стуканцева Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Стуканцева Матрёна Афанасьевна

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Стуканцев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Стуканцев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Стуканцев Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Стуканцев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стуканцев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Стуканцев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Стуканцева Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Стуканцев Афанасий Гаврилович

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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