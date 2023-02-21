Стуканцев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Стуканцев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екимова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Стуканцева Александра
Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Стуканцев Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стуканцев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно