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Стуканцев Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Стуканцев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екимова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Стуканцева Александра

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Стуканцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Стуканцев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуканцева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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