Стуканцев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стуканцева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Стуканцева Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Стуканцева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Стуканцева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна
Смерть
Неизвестно