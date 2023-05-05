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Стуканцев Николай Алексеевич

Место рождения

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Стуканцев Алексей Григорьевич

Мать: Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуканцева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Стуканцева Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Стуканцева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Стуканцева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Стуканцева Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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