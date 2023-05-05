Стуканцева Аполлинария Авксенниевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканцева Аполлинария Авксенниевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Смирнова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стуканцев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Стуканцев Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стуканцев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Стуканцев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Стуканцева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич

Князево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуканцев Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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