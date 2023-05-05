Стуканцева Аполлинария Авксенниевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смирнова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стуканцев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Стуканцев Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стуканцев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Стуканцев Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Стуканцева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Стуканцев Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно