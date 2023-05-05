Стуканцева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтуканцева Анна Павловна

Стуканцева Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуканцев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Стуканцева Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Стуканцева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Стуканцева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.