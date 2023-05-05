Стуканцева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Стуканцева Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Стуканцева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Стуканцева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Стуканцев Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно