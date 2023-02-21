Дмитрий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: Родион Васильевич?
Мать: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Ерофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Сава Дмитриевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Яковлевна
Смерть
Неизвестно