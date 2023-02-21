Дмитрий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Родионович

Дмитрий Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Вычислено 1780 г.р.
1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: Родион Васильевич?

Мать: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Ерофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Сава Дмитриевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close