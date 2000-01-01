Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Ерофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Сава Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Родионович
Смерть
Неизвестно