Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Вычислено 1780 г.р.
1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Ерофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Сава Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Родионович

Смерть
Неизвестно
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