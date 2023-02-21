Глебова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебова Матрона Васильевна

Глебова Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Стафеева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Глебов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Глебов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Савастьянова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Иван Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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