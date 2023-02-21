Глебова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Стафеева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Савастьянова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Иван Иванович
Отец ребёнка: Глебов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно