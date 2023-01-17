Глебов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Глебов Иван Матвеевич
Крещение
15.01.1858
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1871
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глебова Ирина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно