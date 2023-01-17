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Глебов Михаил Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Глебов Иван Матвеевич

Мать: Глебова Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1858
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1871

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Ирина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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