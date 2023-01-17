Глебова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1871

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Глебов Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Глебов Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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