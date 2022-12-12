(Глебова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1871
Отец: Глебов Михаил Иванович
Мать: Глебова Ирина Степановна
Крещение
14.01.1872
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Семен Стефанов Косминых | Марья Иванова Щекалева, крестьянская жена
Смерть
Неизвестно