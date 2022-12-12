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(Глебова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1871

Отец: Глебов Михаил Иванович

Мать: Глебова Ирина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.01.1872
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Семен Стефанов Косминых | Марья Иванова Щекалева, крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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