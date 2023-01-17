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Глебов Никифор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Глебов Иван Матвеевич

Мать: Глебова Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1860

Жена: Глебова Анна Дмитриевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Матвей Васильев Манохин (какой из двух?)
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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