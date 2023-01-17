Глебов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Глебов Иван Матвеевич
Бракосочетание
12.02.1860
Жена: Глебова Анна Дмитриевна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Матвей Васильев Манохин (какой из двух?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно